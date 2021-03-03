صنع الله يشدد على ضرورة مراجعة دليل هيئات المراقبة الموحد لشركات النفط  

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اجتماع موسع برؤساء هيئات المراقبة بشركات القطاع، وذلك برئاسة المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، و المدراء العموم ومدراء الإدارات للقانونية والمالية والإدارات ذات العلاقة، وبعض من المستشارين القانونيين بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وتم خلال الاجتماع أمس الثلاثاء مناقشة جملة من المواضيع أبرزها التأكيد على دعم جهود هيئات المراقبة بشركات القطاع، وإبراز دورها القوي والفاعل في تطبيق القانون رقم 23 لسنة 2010 ومتابعة أداء الشركات وفقا لصحيح القانون و الامتثال لكل القرارات واللوائح الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط تعزيزا للشفافية والالتزام بالمهنية والحرفية العالية التي يتمتع ويعمل بها قطاع النفط الليبي .

وأكد صنع الله في هذا الصدد على ضرورة وأهمية العمل للإسراع في مراجعة دليل هيئات المراقبة الموحد لشركات القطاع، و العمل به لضمان أن يستمر هذا القطاع المهم والحيوي في نجاحه والعمل بمهنية وحرفية عالية .

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي المؤسسة الدؤوب للعمل بمهنية وشفافية، وجهودها لاستمرار وتيرة عمل قطاع النفط الليبي وفق اللوائح والقوانين والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسة وشركاتها بانضباطية عالية.