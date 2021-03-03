وزارة الاقتصاد تتابع سير عمل المراقبات ومراكز الخدمات التابعة لها بالمناطق

عقَد يوم أمسٍ الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الاقتصاد “رجب خليل” اجتماعاً مع عددٍ من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، ومراقبات الاقتصاد والصناعة ومراكز الخدمات بالمناطق بمقر الوزارة؛ وذلك للاطلاع على سير العمل بمراقبات الاقتصاد والصناعة والمشاكل والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ مهامها.

نوقش خلال الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بالاختصاصات والمهام الإدارية والفنية الموكلة للمراقبات، وتمّ طرح المقترحات التي من شأنها دعم المراقبات لأداء عملها بالشكل الأمثل.

كما تمّ الاتفاق في ختام الاجتماع على عدد من التوصيات وإحالتها إلى وزير الاقتصاد والصناعة، تتعلّق بمهام واختصاصات المراقبات بالمناطق وتساهم في تحسين الأداء وتحقيق النتائج المرجوة.

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