مصلحة الطرق والجسور تعقد اجتماعاً مع مكتب الاستشارات الهندسية بجامعة طرابلس

عقد يوم أمس الثلاثاء 2 مارس 2021 الاجتماعي التقابلي بين مصلحة الطرق والجسور ومكتب البحوث والاستشارات الهندسية بجامعة طرابلس، وتم الاجتماع بحضور كلاً من رئيس المصلحة “الحسين إبراهيم سويدان” ومدير إدارة الدراسات والبحوث “عبد المنعم محمد الماقوري”.

وعن مكتب البحوث بجامعة طرابلس حضر رئيس المكتب “سليمان الرقيبي”، وكلاً من “د.محمد الشتيوي” و”د.أحمد القاضي”، حيث تمت مناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية ذات الصلة، والخطة المعدّة من قبل إدارة الدراسات للمشاريع التي من شأنها تطوير شبكة الطرق العامة.

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