ارتفاع العجز التجاري بشكل ملموس في تركيا

نشرت وزارة التجارة التركية، بيانات حديثة أوضحت فيها ارتفاع العجز التجاري بشكل ملموس، بعد تسجيلها في فبراير الماضي نسبة فاقت الـ10% أي مايعادل ثلاثة مليار دولار و ثلاثمئة مليون تزامنا مع زيادة الصادرات بشكلا طفيف بالمقارنة عل اساس شهري

وكانت قداعلنت السلطات التركية في وقت سابق، عن عجز التجارة الخارجية خلال عام 2020، بنسبة وصلت إلى تسعةٍ وستين بالمائة، مسجلاً خمسين مليار دولار.

وبحسب أحدث بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي، فقد تراجعت صادرات تركيا بنسبةِ ستّة فاصلَة ثلاثة من عشرة بالمائة الشهر الماضي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة أربعة فاصلة ثلاثة من عشرة بالمائة، مقارنة مع ديسمبر عام 2019.

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