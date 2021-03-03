ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط، مع عودة التعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بمؤشر ارتفاع عمليات توزيع لقاحات كورونا في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم وسط ترجيحات بزيادة الطلب.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الامريكي بمقدار 24 سنتا، أي بنسبة تعادل أقل من واحد في المئة لتلبغ عند جلسة التسوية 59.90 دولارا للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت، ارتفاع طفيف ليبلغ سعر البرميل 62.94 دولار.

وبحسب الخبراء فإن لقاحات جونسون أند جونسون ستسهم بشكل رئيسي في الإنفراجة على صعيد توفرها في الولايات الأكثر تضررا.

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