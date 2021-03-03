الرئاسي يستحدث نظام الدولار الجمركي

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أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم “203” بشأن استحداث نظام “الدولار الجمركي”.

ونص القرار الصدر فلي منتصف فبراير المنصرم على أن يستحدث هذا النظام لحساب الرسوم الجُمركيّة، ويؤذن لمصلحة الجمارك ببداية العمل به لغرض تحديد قيمة البضائع المستوردة واحتساب الرسوم الجمركية عليها.

وأشار القرار إلى أن وزارة المالية بحكومة الوفاق تتولى تحديد سعر “الدولار الجمركي” بناءً على الظروف والمعطيات الاقتصادية للبلاد.

ويعرف الدولار الجمركي أنه ما يدفعه المستورد من مبالغ جمركية مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحجوزة في الجمرك وفك الحجز عنها، فعندما يقوم أي مستورد بطلب بضائع مستوردة من الخارج وتصل تلك البضاعة ويكون عليه استلامها بعد سداد مبلغ مالي.

ويعرف هذا المبلغ باسم الجمارك أو الرسوم الجمركية وأحيانًا كثيرة يتم تقديرها بالدولار ويتم تحديده بسعر الصرف الدولار المقرر من البنك المركزي ويتأثر بتغير الطلب والعرض .