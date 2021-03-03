صنع الله: إنتاج النفط وصل إلى 1.3 مليون برميل

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن انتاج النفط وصل إلى مليون وثلاثمائة ألف برميل، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج تحتاج إلى مزيد من التمويل والاستقرار الأمني.

وتوقع صنع الله في مقابلة تلفزيونية مع قناة تي آر تي عربي، تسجيل أرقام قياسية في الإيرادات إذا استمرت الأسعار العالمية في الارتفاع وزادت معدلات الإنتاج، موضحا أن الإيرادات ما تزال محتجزة بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط ما حال دون هدرها.

هذا، وأشار صنع الله إلى أن الخلاف مع مصرف ليبيا المركزي على آلية الإنفاق، مشيرا إلى أن الأموال مجمدة لدى حسابات مصرف ليبيا الخارجي.

ونوه رئيس المؤسسة أن قطاع النفطي في ليبيا يشكل 97% من الإيرادات العامة من العملات الصعبة للبلد وأن ليبيا تعتمد أساسا على قطاع النفط.

أوضح صنع الله أن من أسباب التعافي السريع لإنتاج النفط أن القطاع يمتاز بمؤسسة مؤسساتية قوية بحكم القانون أنشأها الأباء المؤسسون لافتا إلى أن قانون النفط الليبي من أقدم قوانين البترول على مستوى العالم 1955.

وزاد رئيس مؤسسة النفط أن من الأسباب الخبرة التراكمية لدى القوة العاملة في القطاع إلى جانب سهولة استخراج النفط الذي تتمير به ليبيا.

وذكر صنع الله أن المؤسسة تدار من التكنوقراط وليس من السياسيين وأنهم لا يملكون أي أجندات سياسية إذ أعلنت مرارا حيادها والبقاء على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين والعسرين دون التحالف مع أي جهة ما أكسبها احترام الجميع، وفق رئيس المؤسسة.

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