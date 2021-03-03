“نقابة النفط” تعلن انتهاء المهلة وبدء مرحلة التصعيد

اعلنت النقابة العامة لعمال النفط، عن انتهاء المهلة التي منحتها إلى الحكومة، عقب طلبها بشأن تنفيذ قرار زيادة المرتبات بنسبة 67% والصادر عام 2013.

وأوضحت النقابة في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، بأن مرحلة الاعتصام والتصعيد في المرافق النفطية، قد بدأت على أن يستثنى من ذلك محطات الوقود وخطوط إمداد محطات الكهرباء وكل ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت النقابة، إلى أن إجراءات الاعتصام توافق الحريات النقابية.

كما جاء في البيان مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط، بضرورة تحمل مسؤولياتها اتجاه مستخدمي القطاع محملين الحكومة أي خسائر قد تحدث نتيجة دفاع العمال عن حقوقهم

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