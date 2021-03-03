اقتصاد

“نقابة النفط” تعلن انتهاء المهلة وبدء مرحلة التصعيد

تم النشر منذُ 43 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعلنت النقابة العامة لعمال النفط، عن انتهاء المهلة التي منحتها إلى الحكومة، عقب طلبها بشأن تنفيذ قرار زيادة المرتبات بنسبة 67% والصادر عام 2013.

وأوضحت النقابة في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، بأن مرحلة الاعتصام والتصعيد في المرافق النفطية، قد بدأت على أن يستثنى من ذلك محطات الوقود وخطوط إمداد محطات الكهرباء وكل ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت النقابة، إلى أن إجراءات الاعتصام توافق الحريات النقابية.

كما جاء في البيان مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط، بضرورة تحمل مسؤولياتها اتجاه مستخدمي القطاع محملين الحكومة أي خسائر قد تحدث نتيجة دفاع العمال عن حقوقهم

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك