اقتصاد

“اقتصاد الوفاق” تناقش معايير المراقبة على المنشآت

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الاقتصاد في حكومة الوفاق، رجب خليل، تطبيق القرارات المنظمة، لعمل شركات التفتيش والمطابقة في السوق المحلية.

ويأتي هذا، خلال اجتماع عقد بديوان الوزارة حضره مدراء الإدارات والمكاتب في الوزارات المختلفة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

وشدد وكيل وزارة الاقتصاد على أهمية تحديث إجراءات المطابقة والمراقبة لمواكبة عمل المؤسسات المستهدفة مبينا على أهمية تطبيق كافة المعايير في المنافد البرية والبحرية والجوية بهدف التأكد من تطابق كافة الشروط على السلع والخدمات المقدمة للمستهلك مايضمن سلامة المواطنين

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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