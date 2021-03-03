“اقتصاد الوفاق” تناقش معايير المراقبة على المنشآت

ناقش وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الاقتصاد في حكومة الوفاق، رجب خليل، تطبيق القرارات المنظمة، لعمل شركات التفتيش والمطابقة في السوق المحلية.

ويأتي هذا، خلال اجتماع عقد بديوان الوزارة حضره مدراء الإدارات والمكاتب في الوزارات المختلفة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

وشدد وكيل وزارة الاقتصاد على أهمية تحديث إجراءات المطابقة والمراقبة لمواكبة عمل المؤسسات المستهدفة مبينا على أهمية تطبيق كافة المعايير في المنافد البرية والبحرية والجوية بهدف التأكد من تطابق كافة الشروط على السلع والخدمات المقدمة للمستهلك مايضمن سلامة المواطنين

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