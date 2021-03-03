المركزي يبدأ صرف مرتبات يناير وفبراير

أعلن مصرف ليبيا المركزي بدأه تنفيذ مرتبات شهري يناير وفبراير.

وأوضح المركز في تنويه له، أن إجراءه بصرف مرتبات الشهرين المذكورين جاء نتيجة لعدم اعتماد الترتيبات المالية للعام 2021 تقديرا ” منه لحالة الضرورة”.

وقال المركز إن المجلس الرئاسي لم يعتمد الترتيات المتفق عليها مع وزارة المالية والأطراف الدولية عقب مبادرته في 14 يناير بالعام الجاري وتقديمه مقترحا لترتيبات مالية مؤقتة وموحدة لشهري يناير وفبراير.

وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا في 8 فبراير اتفاق الأطراف الليبية على ميزانية وطنية موحدة لشهرين، وعلى العمل لمعالجة الأزمة المصرفية.

وقالت البعثة إن الاتفاق على الميزانية جاء من خلال “المساعي الحميدة” لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، بعد جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق.

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