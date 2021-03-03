الوطنية للنفط تناقش تحسين معدلات الإنتاج للحقول النفطية

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاربعاء اجتماعاََ في إطار السعي المتواصل لشركة الزويتينة للنفط للرفع من كفاءة الحقول النفطية التابعة لها ووضع الخطط المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج ، بحضور ابولقاسم شنقير عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط و مسعود سليمان رئيس لجنة الملاك لشركة الزويتينة للنفط و عدد من المختصين من الإدارات الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزويتينة للنفط .

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي بخصوص برنامج الإسترداد الإضافي لحقل 103 أ المستقبلي وعرض المراحل التي يتطلبها والتي سوف يتم تنفيذها والذي من خلاله سوف يتم تحسين معدلات الإنتاج لهذا الحقل .

وأيضاً عرض مرئي بخصوص إعادة تأهيل حقول 74 والتي طالها الخراب والدمار والنهب طيلة السنوات السابقة و حيث ان الظروف الأمنية بدأت تتحسن تدريجياَ فقد قامت شركة الزويتينة بدراسة مبدئية للجدوى الإقتصادية وتم وضع رؤية إستراتيجية جديدة لإرجاع هذه الحقول للإنتاج .

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