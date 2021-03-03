اقتصاد

الوطنية للنفط تناقش تحسين معدلات الإنتاج للحقول النفطية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاربعاء اجتماعاََ في إطار السعي المتواصل لشركة الزويتينة للنفط للرفع من كفاءة الحقول النفطية التابعة لها ووضع الخطط المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج ، بحضور ابولقاسم شنقير عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط و مسعود سليمان رئيس لجنة الملاك لشركة الزويتينة للنفط و عدد من المختصين من الإدارات الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزويتينة للنفط .

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي بخصوص برنامج الإسترداد الإضافي لحقل 103 أ المستقبلي وعرض المراحل التي يتطلبها والتي سوف يتم تنفيذها والذي من خلاله سوف يتم تحسين معدلات الإنتاج لهذا الحقل .

وأيضاً عرض مرئي بخصوص إعادة تأهيل حقول 74 والتي طالها الخراب والدمار والنهب طيلة السنوات السابقة و حيث ان الظروف الأمنية بدأت تتحسن تدريجياَ فقد قامت شركة الزويتينة بدراسة مبدئية للجدوى الإقتصادية وتم وضع رؤية إستراتيجية جديدة لإرجاع هذه الحقول للإنتاج .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • قول للمردومين قبل ما يهربوا. – وجهل التبن –
    ممنوع بناء مستوطنات في تراب ارض ليبيا او حول الحقول البترول –
    والمنطقة الصناعية الليبية – يتم تكوين حاجز – باشراف ليبي مسلح –
    لتأمين العمل والبيوت المركبة – لحماية البيءة من التلوث الصناعي وتسميم التربة . لانهم لا يتوبون عن افعالهم .. عّن افعالهم –
    وادعوهم لاباءهمً وأمهاتهم .
    والي عاضين صبعهعم – امسح على راْسه شوية – وتعطيه فوطة وارفعه لغرفة التدليك والاسترخاء .

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