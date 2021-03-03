الدبيبة: مرتبات “يناير – فبراير” يتم تنفيذها ابتداءً من اليوم الأربعاء

أخبار ليبيا24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبية اليوم الأربعاء إن مرتبات شهري يناير وفبراير سيتم تنفيذها ابتداءً من اليوم.

وأضاف الدبيبة عبر حسابه على موقع “تويتر” أنه تواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير للاستعلام عن سير عملية دفع مرتبات المواطنين لشهري يناير وفبراير 2021.

وذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الكبير طمأنه بانه سيتم تنفيذ المرتبات “يناير – فبراير” اليوم الأربعاء.

وكان مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أعلن اليوم الأربعاء الشروع في تنفيذ مرتبات شهري يناير وفبراير 2021.

ونوه المصرف إلى أن هذه الخطوة تفاديًا لتأخر صرف مرتبات المواطنين نتيجة لعدم اعتماد ترتيبات مالية للعام 2021 وتقديرًا منه لحالة الضرورة.

وأشار مصرف ليبيا المركزي في تنويه نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إلى أنه بادر في 24 يناير 2021 بتقديم مقترح لترتيبات مالية مؤقتة وموحدة لشهري يناير وفبراير 2021 وتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية بمشاركة الأطراف الدولية.

ولفت المصرف المركزي إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لم يصدر قراره باعتماد تلك الترتيبات حتى تاريخه.