معيتيق يناقش توحيد مؤسسات الدولة

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق” اليوم الأربعاء الثالث من شهر مارس الجاري ، مع المسؤولين في المؤسسات والهيئات والأجهزة حول الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة منذ عام 2014م.

وهذا وكان معيتيق قد عقد خلال الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات للتنسيق مع المسؤولين بالمنطقة الشرقية و بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني بشأن توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي و العزم على الاستمرار في عقد الاجتماعات بصفة دورية مع المسؤولين في عدد من المدن الليبية حتى ينتهي الانقسام الاداري و المالي للمؤسسات الحكومية .

والجدير بالذكر أنه تم التأكيد خلال الاجتماعات قرب الاعلان عن توحيد المؤسسات و الأجهزة والمصالح .

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