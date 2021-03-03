صنع الله يستقبل السفير الألماني لدى ليبيا

استقبل رئيس مجلس الإدارة “مصطفى صنع الله” يوم الاربعاء الموافق 3 مارس 2021 بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”، والوفد المرافق له.

تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الألمانية في مجال النفط والغاز، والاستعدادات الجارية لعقد ملتقى الشركات الألمانية مع المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة القادمة.

وعلى هامش اللقاء قام السفير بتقديم التهنئة للسيد صنع الله على نيله جائزة محاربة الفساد المرموقة الممنوحة من قبل وزارة الخارجية الامريكية، كما أعرب عن امتنانه بالجهود التي تقوم بها المؤسسة؛ للمحافظة على معدلات الإنتاج، لدعم اقتصاد ليبيا رغم كل الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها ليبيا.

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