صندوق الإنماء يعقد اجتماعه الثالث لهذا العام

عقد مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأربعاء 3 مارس، الاجتماع العادي الثالث لعام 2021 برئاسة رئيس المجلس وحضور كامل الاعضاء.

وقد خصّص الاجتماع لمناقشة العديد من المواضيع المعروضة، والتي من أهمّها مناقشة مشروع الهيكل التنظيمي للصندوق، والإجراءات المقترحة لمعالجة موضوع المحافظ الاستثمارية؛ في ظل القوانين الصادرة بما يحفظ مصلحة كافة الأطراف ذات العلاقة، كما ناقش المجلس عدداً من المذكرات المعروضة عليه، واتخذ جملةً من القرارات بشأنها.

كما أبدى المجلس خلال الاجتماع “ارتياحه” لانتهاء موضوع الحجز الواقع على طائرات الشركة المتحدة للطيران التابعة للصندوق بدولة مالطا، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في هذا الموضوع وصولاً إلى عودة الطائرات إلى المطارات الليبية واستعادة نشاطها مجدداً.

وفي هذا الشأن أكدّ المجلس إلتزامه بالاستمرار في دعم مساعي الشركة المتحدة للطيران بالمشاركة مع الشركة القابضة للطيران؛ لعودة هذه الطائرات بأسرع وقت ممكن.

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