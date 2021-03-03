“المركزي” يشرع في صرف مرتبات يناير وفبراير

في إطار سعيه لتفادي تأخير صرف مرتبات يناير وفبراير، قرر مصرف ليبيا المركزي صرف مرتبات المواطنين لشهري يناير وفبراير 2021 بدءًا من 3 مارس الجاري.

وقال المصرف المركزي إنّه قدم في 24 يناير الماضي مقترحاً لحكومة الوفاق الوطني من أجل وضع ترتيبات مالية مؤقتة وموحدة لشهري يناير وفبراير الماضيين، وذلك بعد الاتفاق عليها مع وزارة المالية، وبمشاركة الأطراف الدولية.

وأشار المصرف إلى أنّ المجلس الرئاسي لم يصدر حتى الآن قراراً باعتماده، وهذا ما دفع المصرف لتوزيع المرتبات تقديراً منه لحاجة المواطنين لهذه المرتبات في ظل الظروف الحالي

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