وزير العمل والتأهيل يلتقي رئيس المجلس الاجتماعي لمدينة مرزق

التقى وزير العمل التأهيل بحكومة الوفاق الوطني “المهدي الأمين” اليوم الاربعاء 3 مارس بمكتبه في طرابلس، رئيس المجلس الاجتماعي مرزق “عبدالله اللاكي”.

واستعرض “اللاكي” خلال اللقاء ما تعانيه مدينة مرزق واحتياجاتها في مجال الصحة والتعليم، إضافةً إلى نسب الباحثين عن العمل واحتياجاتهم التدريبية، كما أكد “الامين” أن البرامج التدريبية التي تنظمها الوزارة تستهدف كافة البلديات، وأن مدن الجنوب ستحظى بتنفيذ العديد من البرامج، نظراً لطبيعة الظروف التي تعيشها.

وأوضح الوزير أيضاً بأنّ أهمّ ماتركز عليه الوزارة هو توطين التكوين والتدريب المهني في كافة المدن، ودعم شريحة المرأة وذوي الإعاقة بالتدريبات الملائمة لخصوصيتهم.

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