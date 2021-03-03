رئيس ديوان المحاسبة يناقش مع الجهات المختصة مسألة توريد لقاح كورونا واستخدامه

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك”، اجتماعاً اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، حضره نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الصحة المكلف، ورؤساء اللجان المكلفة بمجابهة جائحة كورونا الفنية والاستشارية.

وتناول الاجتماع المنعقد بمقر الديوان الآلية التي ستتبع في توريد اللقاح الخاص بكورونا واستخدامه، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بشكل واضح ودقيق بين الجهات المختصة، بالإضافة إلى مناقشة المخصصات التي اعتمدت بقرار المجلس الرئاسي رقم للغرض ذاته، والتنسيق مع وزارة المالية بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ القرار وتسييل المخصص للحساب الخاص بالجائحة.

وشدد رئيس الديوان خلال اللقاء على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ القرارات المشار إليها، مؤكداً وجوب أن يتحمل الجميع المسؤولية، ومحذرا من عواقب وخيمة على صحة وحياة المواطنين ستترتب على التأخر في توريد اللقاح، مشيداً في الوقت نفسه بعمل كافة اللجان المختصة في مجابهة انتشار الجائحة في ظل هذه الظروف.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على فتح المجال أمام لجنة المشتريات الخاصة بالجائحة، للتعاقد مع الشركات المصنعة والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، أو تلك التي تعتمدها اللجنة الفنية المختصة بناء على معايير واضحة وشفافة، أهمها استخدام اللقاح لدى دول ذات نظام صحي موثوق.

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