لجنة صندوق التسهيلات المالية تعقد اجتماعها بوزارة العمل والتأهيل

عقدت اليوم الأربعاء 3 مارس لجنة إدارة صندوق التسهيلات المالية اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة وزير العمل والتأهيل “المهدي الأمين”، وذلك لمناقشة عدد من الأمور الهامة المتعلقة بدور الصندوق والتي سبق للجنة ابدائها ضمن عدد من المحاضر في اجتماعاتها السابقة.

حيث ضمّ الاجتماع رئيس لجنة إدارة صندوق التسهيلات المالية “بلقاسم السويدي” وأعضاء اللجنة وهم: “سليمان حبريشه”، “د.علي داله”، “حسن الكاسح” و “جمعة المشيرم”، ومقرر اللجنة “عصام الأسود”، كذلك مندوب اللجنة عن المنطقة الشرقية “صالح القياش”، وعضو مكتب المتابعة السيدة “رجاء تابابه”.

وناقش هذا الاجتماع تفاصيل بنود مشروع التنمية المستدامة الذي ترعاه الوزارة بالمشاركة مع المؤسسة الوطنية للنقط والبرنامج الوطني للمشروعات الصغري والمتوسطة بوزارة الاقتصاد والصناعة.

وراجـع المجتمعـون الخطـوات المنجزة في مشروع مركز التوظيف والاستثمار، مستعرضين الاتفاقية المبرمة مع شركة لمة لتقنية المعلومات، والاتفاقية المبرمة مع شركة الاتجاه الجديد للتسويق والتجارة الإلكترونية.

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