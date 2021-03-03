ميناء بنغازي يستقبل شحنات سلع ومحروقات وسيارات

وصلت إلى ميناء بنغازي عدد من السفن المحملة بسلع وبضائع وناقلات محروقات وسيارات.

ودخلت صباح الأربعاء، ناقلة المحروقات FENICUSA M محملة بـ32 ألف طن من وقود ” النافتا”، مستوردة من اليونان، في إطار تلبية شركة البريقة الطلب على في السوق المحلية.

ووصلت الثلاثاء باخرة السيارات ،PELAGIC PIRANHA وعلى متنها 500 سيارة مستوردة من السوق الأوروبية قادمة من ميناء مصراتة بعد ما أفرغت جزءا من حمولتها.

ووصلت قبل أيام إلى مرفأ بنغازي التجاري باخرة السيارات “غراند نيو جيرسي”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا”، وعلى متنها أكثر من 1100 سيارة، مستوردة من السوق الأوروبية.

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