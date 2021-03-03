صنع الله يؤكد بلوغ إنتاج النفط 1.3 مليون برميل في اليوم

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأربعاء، بلوغ إنتاج ليبيا اليومي من النفط 1.3 مليون برميل، متوقعا وصول إيرادات النفط هذا العام إلى 35 مليار دولار إذا بقيت أسعار النفط كما هي الآن.

وأضاف صنع الله في مقابلة أجرتها معه قناة “تي أر تي عربي” التركية، أن التمويل هو أول المعوقات التي تواجه المؤسسة في زيادة الإنتاج، مؤكداً أن المؤسسة تمارس دورها بمهنية واستقلالية وحيادية تامة.

وأوضح صنع الله، بأن إنتاج النفط في ليبيا تجاوز المليون وستمائة ألف برميل في عام 2012، والذي فاق الإنتاج قبل عام 2011، غير أن الاضطرابات الأمنية والانقسام السياسي، تسببت في تراجع الإنتاج النفطي والإغلاق.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، في أكتوبر 2020، انتهاء الإغلاقات بكافة الحقول والموانئ النفطية، بعد إغلاق دام عشرة أشهر من قبل مليشيات حفتر.

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