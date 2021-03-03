العامة للكهرباء تجتمع بأعضاء المجلس البلدي مصراته

عقد رئيس مجلس الإدارة بشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” اليوم الإربعاء اجتماعًا، بحضور المدير العام للشركة “عبد الحكيم الفرجاني” ورئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراته بمقر الشركة بالسواني .

وتناول الاجتماع البحث في العديد من المواضيع التي تخص الشبكة العامة للكهرباء بالبلدية، وكذلك متابعة عدد من المشاريع المختلفة على مستوى شبكة التوزيع والجهد المتوسط بالمنطقة وذلك لتحسين مستوى الخدمة .

ومن جهته أكد رئيس وأعضاء المجلس البلدى مصراتة على التعاون المستمر، وأيضاً حلحلة كافة المختنقات التي تواجه سير عمل الشركة بالمنطقة .

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