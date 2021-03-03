اقتصاد

العامة للكهرباء تجتمع بأعضاء المجلس البلدي مصراته

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس مجلس الإدارة بشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” اليوم الإربعاء اجتماعًا، بحضور المدير العام للشركة “عبد الحكيم الفرجاني” ورئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراته بمقر الشركة بالسواني .

وتناول الاجتماع البحث في العديد من المواضيع التي تخص  الشبكة العامة للكهرباء بالبلدية، وكذلك متابعة عدد من المشاريع المختلفة على مستوى شبكة التوزيع والجهد المتوسط بالمنطقة وذلك لتحسين مستوى الخدمة .

ومن جهته أكد رئيس وأعضاء المجلس البلدى مصراتة على التعاون المستمر، وأيضاً حلحلة كافة المختنقات التي تواجه سير عمل الشركة بالمنطقة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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