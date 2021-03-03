المجلس التسييري لبلدية طبرق يجتمع لمناقشة جملة من المواضيع

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج بوالخطابية” اليوم الإربعاء اجتماعًا، مع المصرف العقاري والسجل العقاري وتخطيط المدن، وبحضور عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق “مفتاح الشاعري” ووكيل ديوان البلدية “مسعود الوهراني” ومدير الشؤون القانونية “عبدالعزيز اكريم” ومدير مكتب عميد البلدية “جاد المولى خليل”.

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل المتعلقة بالقروض والشهادات العقارية الخاصة بأحياء الأندلس والقدس والسعي لإيجاد الحلول لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين للحصول على القروض والبناء بدون أي عراقيل .

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