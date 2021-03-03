‏ليبيا تتحصل على ناقلتي نفط مصنوعتين حديثًا تماشياً مع خطتها التنموية 2020-2023

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري الليبي عن شراء ناقلتي نفط حديثًا لتحديث قطاع النفط في البلاد ، وتم تسمية الناقلات باسم فزان وتم تصنيع شركة أنوار بنغازي في عام 2021 وتم الحصول عليها في إطار تنفيذ خطة شركة الوطنية العامة للنقل البحري لتحديث أسطولها البحري .

وتحمل كلتا الناقلتين نفس الصفات التي تبلغ 14.5 عقدة في السرعة والقدرة على حمل 1.14 مليون طن من النفط الخام بطول 249 مترا وعرض 44 مترا.

ووصلت ناقلات النفط إلى ليبيا في أواخر فبراير من هذا العام وانضمت رسميًا إلى الأسطول للخدمة لأول مرة.‏

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