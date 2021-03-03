بعد انقطاعٍ طويل .. الاجتماع الأول لمدراء الإدارات الضريبية على مستوى البلاد

عقد صباح اليوم الاربعاء الموافق 3 مارس 2021 بقاعة فندق باب البحر بمدينة طرابلس الاجتماع الأول لمدراء الادارات الضريبية في ليبيا، حيث جاء هذا الاجتماع بعد انقطاع فترة من الزمن نتيجة للظروف التي تمرّ بها البلاد.

و قد تمّ في هذا الاجتماع عرض تقارير عمل إدارات و مكاتب المصلحة بالإدارة العامة خلال العام 2020، و خطط العمل للعام الجاري، وعرض خطة تطوير نظم عمل المصلحة “التحول الرقمي”، كذلك عرض توصيات الندوات التي قامت بها المصلحة و ماتمّ تنفيذه من المصلحة في الجانب التوعوي “دليل الممول للإجراءات الضريبية – مجلة الوعي الضريبي – موقع المصلحة على الانترنت “.

وكانت جلسة النقاش في الفترة المسائية حول عمل صندوق الرعاية الإجتماعية، وتم فيها عرض تقرير عمل اللجنة الإدارية، ومقترح تعديل اللائحة التنفيذية، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية ولجنة الإستثمار بالصندوق.



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