توزع “314” بطاقة تداول شــرائية على الأســـر النازحــة من بنغازي والجنوب

بنغازي 03 مارس 2021 (وال)- باشرت الهيئـــــة الليبية للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية الليبية الأربعاء، في توزيع بطاقات تداول الشرائية على الأسر النازحة المسجلة لدى الهيئة والوزارة.

هذا ويشرف على توزيع البطاقات على عدد “314” أسرة ليبية، منظمة أكتد شريك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من أجل رفع المعاناة على الأسر النازحة من المنطقة الجنوبية وبنغازي.

وتم شحن البطاقات بمبالغ مالية تدرج بها أموال بشكل شهري، وتختلف القيمة المالية باختلاف عدد أفراد الأسرة، كما تتيح البطاقة التي سلمت لأولياء الأمور حرية شراء متطلباتهم اليومية سواء كانت السلع الغذائية والأدوية أو الملابس أو مستلزمات منزلية. (وال- بنغازي) هــ أ/ ر ت

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