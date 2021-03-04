ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط بنسبة واحد بالمائة

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صعدت العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو الواحد بالمائة اليوم الخميس وسط التطلع لما سيسفر عنه اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول أوبك+.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أبريل القادم بنسبة 0.60 بالمائة لتتداول عند مستويات 61.85 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.08 دولارًا للبرميل.

مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 61.28 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم مايو المقبل 0.98 بالمائة لتتداول عند 64.73 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 64.10 دولارًا للبرميل.

مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 64.07 دولارًا للبرميل.