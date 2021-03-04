المصرف المركزي: الرئاسي لم يعتمد اتفاق الميزانية الموحدة

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قال، مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لم يصدر قراره باعتماد مقترح ترتيبات مالية مؤقتة وموحدة جرى الاتفاق عليه مع وزارة المالية المفوضة بمشاركة الأطراف الدولية حتى الآن.

وأعلن المصرف، الخميس، أنه شرع في إجراءات صرف مرتبات المواطنين لشهري يناير وفبراير الماضيين، وذلك تفاديا لتأخر صرفها نتيجة عدم اعتماد ترتيبات مالية للعام الحالي.

وأفاد، أنه كان قد قدم مقترحا لترتيبات مالية مؤقتة وموحدة، وأنه تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية المفوضة بمشاركة الأطراف الدولية، إلا أن المجلس الرئاسي لم يصدر قراره باعتماد الترتيبات المقترحة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد ذكرت في 8 من فبراير 2021، أنه تم الاتفاق بين الأطراف الليبية على ميزانية موحدة لشهرين.

وأوضحت أن الاتفاق يخص ميزانية موقتة لمدة شهرين للعام 2021، بدلًا عن سنة كاملة، وذلك لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المكلفة لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لنفس العام.