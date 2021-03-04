رئيس مصلحة الموانئ يُحدّد مطالب ليبيا من لجنة “اليوبام”

استقبل رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، عمر عبدالله الجواشي، بمقر المصلحة بجنزور ، الأحد، الخبير البحري التابع لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم ليبيا، “فابيلو”، بحضور مدير إدارة الشئون البحرية المهندس رجب همان وحسن نواره مندوب الوزارة في لجنة upam.

وأعرب “فابيلو” عن شكره على حسن الاستقبال والتعاون مع البعثة، وكشف عن أوجه التعاون والدعم الذي يمكن لبعثة الاتحاد الأوروبي تقديمه في القطاع البحري الليبي.

من ناحيته، قال رئيس المصلحة أنه تم تشكيل لجنة “اليوبام” منذ العام 2016، لم تنجز اللجنة موضع تجهيز مركز البحث والإنقاذ، على الرغم من أن المصلحة أوفت بكل التزاماتها.

وأشار إلى أن المصلحة حددت منطقة البحث والإنقاذ البحرية، وتم استصدار تشريع من المجلس الرئاسي بإنشاء مركز البحث والإنقاذ وتحديد آلية عمل الجهات التي يضمها المركز .

وأردف “الجواشي”: تم توفير مقر بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ليكون مقر مركز البحث والإنقاذ ونؤكد جاهزية المقر، حيث تم ذلك وفق الاتفاق مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية برئاسة المهندس سامي الفنطازي.

وألقى رئيس المصلحة باللائمة على لجنة “اليوبام” على عدم ايفاء الاتحاد الأوروبي في استكمال إنشاء مركز البحث والإنقاذ، والذي تم الاتفاق عليه مسبقًا مع “اليوبام” حيث كان من المفترض الانتهاء منه في العام 2020 م .

وعرض مقترحًا لتفعيل مركز البحث والإنقاذ، الذي تم تخصيصه من قبل هيئة الاتصالات والمعلوماتية حيث توجد معدات نظام vts مخزن بمخازن الهيئة منذ حوالي عشرة سنوات، بانتظار تركيبها.

وقال “الجواشي”: تم تكليف شركة متخصصة الاتحاد الأوروبي لتركيب منظومة VTS ومنظومة GMDSS التي ستُمكّن الدولة من مراقبة الساحل الليبي، وإلغاء الحصول على المعدات من جانب الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: يجب التعاون لتدريب عناصر رقابة دولة الميناء PORT STATE لكافة الموانئ الليبية، حيث تم التنسيق مع الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية EMSA للتدريب في رقابة الميناء؛ إلا أن جائحة كورونا منعت ذلك.

من جهته، أكد “فايبلو” أنه سيتم أخذ متطلبات المصلحة في أوجه التعاون المذكورة بعين الاعتبار، وسوف يتم التواصل مع الجهات في الاتحاد الأوربي؛ لبحث إمكانية تقديم التعاون.

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