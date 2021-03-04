اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (4-3-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الخميس 4 مارس 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاعاً لسعر الدولار الامريكي والجنية الاسترليني ماقبل الدينار الليبي، فيما سجل سعر اليورو تراجعاً طفيفاً.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس 4 مارس 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4743 د‫.‬ل 4.4855 د‫.‬ل 4.4631 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.396 د‫.‬ل 5.4095 د‫.‬ل 5.3826 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.2453 د‫.‬ل 6.2609 د‫.‬ل 6.2297 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.5387 د‫.‬ل 3.5475 د‫.‬ل 3.5299 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4922 د‫.‬ل 3.5009 د‫.‬ل 3.4835 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 4.8666 د‫.‬ل 4.8787 د‫.‬ل 4.8544 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5313 د‫.‬ل 0.5326 د‫.‬ل 0.53 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5265 د‫.‬ل 0.5278 د‫.‬ل 0.5252 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7256 د‫.‬ل 0.7274 د‫.‬ل 0.7238 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.18 د‫.‬ل 4.19 د‫.‬ل 4.17 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1927 د‫.‬ل 1.1957 د‫.‬ل 1.1897 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2182 د‫.‬ل 1.2212 د‫.‬ل 1.2151 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6404 د‫.‬ل 1.6445 د‫.‬ل 1.6363 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.335 د‫.‬ل 0.336 د‫.‬ل 0.335 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.5007 د‫.‬ل 0.502 د‫.‬ل 0.4995 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0082 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.608 د‫.‬ل 0.608 د‫.‬ل 0.608 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.6031 د‫.‬ل 0.6046 د‫.‬ل 0.6016 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6919 د‫.‬ل 0.6936 د‫.‬ل 0.6902 د‫.‬ل

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