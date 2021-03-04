المجلس البلدي اجخرة و عضو مجلس النواب عن دائرة (جالو اجخرة) يناقشان تشكيل الحكومة الجديدة ومن يمثل الجنوب الشرقي

عقد صباح اليوم الخميس الرابع من مارس الجاري اجتماعاً ضم كلاً من عميد واعضاء المجلس البلدي جخرة و عضو مجلس النواب عن دائرة (جالو اجخرة) “حمد ماقيق” .

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة نقاط من اهمها تشكيل الحكومة الجديدة ومن يمثل الجنوب الشرقي فيها وايضاً المشاكل المتعلقة بقطاع الكهرباء بالبلدية مع مكتب الشركة بالواحات.

وتناول الاجتماع البحث في المشاكل المتعلقة بشركة الخدمات العامة مع مكتبها بالواحات والنظر في احتياجات البلدية في القطاعات الأخرى والتعاون المشترك في العمل على حلحلة كافة العراقيل والمشاكل .

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