رئيس “الواحة” يُشيد بدور العاملين بالحقل في تطوير الإنتاج

بحث رئيس مجلس إدارة شركة “الواحة للنفط”، نوري الصيد، خلال زيارة قام بها لحقل الواحة؛ آليات تطوير عمليات الإنتاج، وفقًا للميزانيات المخصصة، مشيدًا بدور العاملين في ضمان سير العمل وتطوير الإنتاج وتعزيز البنية التحتية.

وبحسب ما أعلن عنه المكتب الإعلامي للشركة؛ فإن “الصيد” تابع سير العمل في محطة الواحة الجنوبية، وما توصلت إليه أعمال الصيانة القائمة، كما زار حقل السماح؛ للاطلاع على مهبط الطيران وغرفة التحكم للاستماع لمطالب المستخدمين.

وكان الصيد قد شرع في 28 من فبراير الماضي في زيارة لمواقع الإنتاج التابعة لشركة “الواحة”، ضمن جولة ستدوم أسبوع على أن تنتهي بزيارة ميناء السدرة.

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