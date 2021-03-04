رويترز : سفينة ليبية تتسبب في تسرب نفطي قبالة شواطئ إسرائيل

قالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية جيلا جملئيل اليوم الخميس إن السفينة التي تسببت في التسرب كانت سفينة قرصنة مملوكة لليبيين أبحرت من إيران عبر الخليج الفارسي دون اتصال لاسلكي ، ثم مرت عبر قناة السويس.

وقالت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري المملوكة للدولة في ليبيا إنها تملك السفينة لكنها باعتها في شهر ديسمبر .

تم شراء السفينة من قبل شركة ” Emerald Marine Ltd ” وهي شركة مقرها جزر مارشال ، وفقًا لقاعدة بيانات الشحن ولم يتسن لرويترز على الفور الوصول إلى الشركة للتعليق.

وقالت جمليئيل إن السفينة أعادت تشغيل أجهزة التعقب الخاصة بها مرة أخرى عند وصولها إلى سوريا في الثالث من فبراير، حيث قالت إنها أفرغت حمولتها من النفط الخام ثم عادت بعد ذلك إلى إيران حيث ترسو حاليًا على حد قولها.

أظهرت بيانات” ريفينيتيف ” لتتبع السفن أن السفينة أبلغت عن وجهتها من خلال صحراء عمان ، عبر خليج عمان من إيران في 20 يناير مما يعني أنها كانت حول الساحل الإيراني في ذلك الوقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية