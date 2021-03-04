لجنة الطورائ للشركات النفطية تعقد اجتماعا لمناقشة عدة مواضيع

اجتمعت لجنة الطورائ بالمنطقة الغربية والجنوبية بالشركات النفطية اليوم الخميس 4 مارس 2021م لمناقشة عدة مواضيع هامة.

وتمت مناقشة استعراض خطة الطوارئ العامة لشركة الزاوية وإمكانية وضع خطة طوارئ للمجمع النفطي الزاوية تحت مسمى” خطة طوارئ تكاملية” تشمل جميع الشركات النفطية بالمنطقة النفطية الزاوية تكون مكملة لخطط الشركات بالمنطقة.

والجدير بالذكر أنه من ضمن أهداف هذه اللجنة الوقوف على جاهزية وكفاءة منظومات الاطفاء ومعدات السلامة بالشركات النفطية والعمل على دعمها بالمنظومات الحديثة في مجال السلامة والبيئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية