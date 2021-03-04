الاتحاد الأوروبي: تركيا تمنع مجددا تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن تركيا اعترضت مجددا على عملية تفتيش أوروبية لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لسفينتين تجاريتين تحملان العلم التركي ويشتبه في أنهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا.

وبحسب DW الألمانية إن تركيا منعت مجددا مراقبة الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن وزارة الخارجية التركية اعترضت في فبراير على تفتيش سفينتين تجاريتين يشتبه في أنهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا.

و قالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ” اي اي ايه اس”: كانت السفينتان ترفعان علم تركيا في البحر المتوسط عندما أعترضت تركيا على تفتيشهما.

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