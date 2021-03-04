اقتصاد

ميناء مصراتة يستقبل 1700 سيارة مستوردة من السوق الكورية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى ميناء مصراتة سفن تجارية مُحمّلة بسلع مختلفة وحاويات وبواخر سيارات وناقلات حبوب.

وبحسب ما أعلنت عنه إدارة المنطقة الحرة بمدينة مصراتة؛ فإن الأرصفة التجارية استقبلت سفينة السيارات “سي هيلنس” التابعة للوكيل الملاحي “الفلك المشحون”، وعلى متنها أكثر من 1700 سيارة مستوردة من السوق الكورية.

ودخلت إلى منطقة الرسو، باخرة السيارات “هوجو” التابعة للوكيل الملاحي “الاسطرلاب”، وعلى متنها أكثر من 2000 سيارة.

ورست على الرصيف رقم 5، قبل أيام، ناقلة الحبوب “الين” التابعة للوكيل الملاحي “الشيمة”، التي شرعت في تفريغ حمولتها من القمح الصب، والمقدر بـأكثر من 15 ألف طن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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