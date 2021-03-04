ميناء مصراتة يستقبل 1700 سيارة مستوردة من السوق الكورية

وصلت إلى ميناء مصراتة سفن تجارية مُحمّلة بسلع مختلفة وحاويات وبواخر سيارات وناقلات حبوب.

وبحسب ما أعلنت عنه إدارة المنطقة الحرة بمدينة مصراتة؛ فإن الأرصفة التجارية استقبلت سفينة السيارات “سي هيلنس” التابعة للوكيل الملاحي “الفلك المشحون”، وعلى متنها أكثر من 1700 سيارة مستوردة من السوق الكورية.

ودخلت إلى منطقة الرسو، باخرة السيارات “هوجو” التابعة للوكيل الملاحي “الاسطرلاب”، وعلى متنها أكثر من 2000 سيارة.

ورست على الرصيف رقم 5، قبل أيام، ناقلة الحبوب “الين” التابعة للوكيل الملاحي “الشيمة”، التي شرعت في تفريغ حمولتها من القمح الصب، والمقدر بـأكثر من 15 ألف طن.

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