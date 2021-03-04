اتحاد غرف التجارة والصناعة ينشر بياناً حول انتحال بعض الشخصيات صفات قيادية بالاتحاد

نشر اتحاد غرف التجارة والصناعة بياناً لتوضيح مايتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من ادّعاء بعض الأشخاص صفات قيادية بالإتحاد.

أولاً: عن انتحال “خالد علي تيكة” صفة رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بموجب قرارٍ لا وجود له في سجل قرارات برئاسة الوزراء ولم يعمم على وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الإنقاذ والتي انتهت ولايتها أصلاً بدخول حكومة الوفاق الوطني في شهر فبراير 2016، وبذلك فإن هذا القرار يعتبر مزوراً ولاأساس له من الصحة -كما ذكر البيان-.

ثانياً: انتحال “الهادي محمد الفاهم” صفة مدير عام إتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة، حيث أنه قد تم إعفاءه من مهامه بموجب اجتماع لجنة إدارة الإتحاد العام للغرف العادي والمنعقد بتاريخ 2020/12/28 بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، وتكليف “أبوبكر عبد الباري” شنب مديراً عاماً وهو يمارس مهامه بالمقر الرسمي الكائن في منطقة بن عاشور شارع جرابة مقابل القنصلية التركية، والذي إنتقل إليه الإتحاد العام تاريخ 1 مارس 2021

ثالثاً: أنّ وزارة الاقتصاد والصناعة بصفتها الجهة الرسمية المشرفة على الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، معترفة بأنّ “محمد عبد الكريم الرعيض” هو الممثل القانوني للإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا بصفته رئيساً للجنة إدارة الإتحاد حتى هذا التاريخ.

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