الجراري: “الحبري” فشل في تمويل الحكومة المؤقتة وترك دينًا نحو 60 مليار دينار

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، إن استقالة محافظ المصرف المركزي البيضاء علي الحبري جاءت متأخرة، لاسيما أنه فشل في تقديم التمويل المناسب للحكومة المؤقتة.

الجراري أضاف – في تصريحات صحفية – أن الحبري بلغ سن التقاعد، ولم يتوقع وجود أسباب خفية لإعلان الاستقالة سوى التي عرضها بأنها مدفوعا بارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية تهدد الاقتصاد الليبي، مؤكدًا أنه عجز كثيرا عن أداء مهامه خلال خمسة سنوات بلا صلاحيات.

وأوضح أن الحبري وجد نفسه أمام موقف حرج بسبب تدهور الاقتصاد، مبينا أن الدين المحلي مرتفع جدًا، خاصة أن الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني تعمل دون موارد اقتصادية، وليس لديها إيراد مالي؛ أي أنها حكومة نفقات عامة فقط.

وأكد الجراري أن الحبري ترك الدين العام على الحكومة المؤقتة حوالي 60 مليار دينار ليبي دون إيراد أو تغطية مالية من الحكومات.

وكان الحبري، تقدم باستقالة مسببة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مطالبا بإحالته للتقاعد بسبب الأزمات الاقتصادية وغياب الحماية الأمنية للعاملين بالمصرف.