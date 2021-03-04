الجراري يحمل النواب مسؤولية معاناة المواطن في حال عدم منح الثقة للحكومة

أخبار ليبيا 24 – خاص

حمل رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري المسؤولية الكاملة لمجلس النواب الليبي للانقسام الحالي في ليبيا ومايعانيه المواطن في حال عدم منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف الجراري لـ”اخبار ليبيا24″ أن المماطلة في عدم منح الثقة تحت أي مسمى وتعطيلها سيزيد من المعاناة اليومية في غلاء المعيشة وعدم توفر السيولة وتأخر المرتبات وغيرها من الأمور .

وطالب رئيس الغرفة الليبية المصرية بضرورة منح الثقة لسرعة توحيد المؤسسات وبتوحيدها ستخفف المعاناة عن المواطن.

وأشار الجراري إلى أن المواطن الليبي عاش 10 سنوات عجاف وتخبط سياسي وانقسامات بين الغرب والشرق وانقسام المؤسسات في الدولة .

وشدد على ضرورة أن تكون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار وترك التزاحم على الكراسي والمناصب من أجل وحدة ليبيا لتعود الطمأنينة إلى المواطن الليبي في كل المدن الليبية.