“المركزي” يكشف عن بيانات حديثة حول الاعتمادات

كشف مصرف ليبيا المركزي، عن بيانات حديثة حول الاعتمادات التي حصل عليها رجال أعمال أصحاب شركات ومنشآت عامة، خلال الفترة مابين الخامس والعشرين من فبراير الماضي وحتى الثالث من مارس الجاري.

وبحسب كشوفات المركزي الذي نشر 16 قائمة، فإن الاعتمادات منحت الأسبوع الماضي لتوريد معدات طبية وأجهزة تعقيم ومواد تنظيم ومواشي وأسمنت وسيارات وهواتف وحليب أطفال وسلع غذائية متنوعة.

وأظهرت بيانات المركزي، منح الاعتمادات بعملات اليورو والدولار والدينار التونسي والجنيه الاسترليني.

وأوضح المصرف المركزي، أن نشر المعلومات تأتي في إطار تنفيذ شروط منح الاعتمادات الصادرة في ديسمبر 2020

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية