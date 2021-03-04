وزير العمل بحكومة الوفاق يستقبل السفير الكوري لدى ليبيا

استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني “المهدي الأمين” اليوم الخميس 4 مارس بديوان الوزارة بطرابلس، سفير جمهورية كوريا لدى ليبيا “زموجين جيو”.

وأشار السفير إلى رغبة بلاده في إرسال العمالة الكورية للعمل في ليببا؛ خاصةً في المجالات الطبية والطبية المساعدة وفي مجالات البناء والتشييد.

من جانبه أكدّ “الامين” على ما يربط البلدين من علاقات تعاون، مشيراً إلى أنّ دور وزارة العمل يتمثل في تنظيم سوق العمل الليبي وسد عجز اليد العاملة في بعض المجالات بسوق العمل الليبي من بعض الدول الصديقة والشقيقة، مضيفاً بأنه سيتم التواصل مع وزارة الصحة وبعض الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد في إمكانية الاستجابة لهذا الطلب.

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