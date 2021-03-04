منظمة الغذاء العالمي: استمرار ارتفاع أسعار الغذاء في العالم

قالت منظمة الأغذية والزراعة الدولية “FAO” الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر التاسع على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2014 بزيادة في أسعار السكر والزيوت النباتية.

وبحسب وكالة “روسيا اليوم” فإن أسعار محاصيل الحبوب العالمية، وفق بيانات الـ”FAO”، ما زالت في طريقها نحو تسجيل مستوى سنوي قياسي في 2020، مضيفة بأن المؤشرات الأولية تفيد بزيادة جديدة في الإنتاج هذا العام.

يذكر بأن منظمة الأغذية والزراعة المعروفة بـ”الفاو”‏ تأسست في أكتوبر 1945 في كندا، وتقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم.

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