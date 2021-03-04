خاص: الأعلى للدولة يؤكد أن قرار تعيين قدر بوه برئاسة الرقابة باطل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة المجلس الأعلى للدولة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي .

تضمنت المراسلة أن تسمية رئيس هيئة الرقابة ليست من اختصاصات مجلس النواب ، أصلاً فضلا عن أن يكون من اختصاص رئاسة وهي مقيدة بالمادة 15 ، من الاتفاق السياسي.

وقال مجلس الأعلى للدولة أن هذا قرار تكليف رئيس جديد للهيئة يعد باطلاً ولا أثر له كما أنه يثير المخاوف حول استمرار جزء من جلس النواب في اصدار قرارات منفردة أخرى لن تسهم الا في ارباك المشهد وعرقلة جهود توحيد المؤسسات.

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