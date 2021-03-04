خاص: عضو بالرقابة الإدارية يرد على قدر بوه ويتهمه بالفساد.. ويكشف قيام المشاي بتعيين 3000 شخص

قال عضو بهيئة الرقابة الإدارية فضل عدم اسمه في تصريح خاص لصدى الاقتصادية أن عبد الله قدر بوه تم فصله من الرقابة بسبب الغياب وتصريحه اليوم مجرد ردة فعل على ما حدث واتهاماته الموجهة لرئيس الهيئة غير صحيحة

وتابع بالقول: أن الأشخاص الذين جاؤوا اليوم إلى الرقابة رفقة قدر بوه مدراء عامون انتهت مدة عملهم ، وتم ضمهم رفقته ويمارسون ردة الفعل ذاتها.

وتابع بالقول:أن قضايا قدر بوه ومن برفقته موجودة بمكتب التفتيش والتحقيق جاري فيها ، سواء من كان من يعمل في جهة أخرى مع عمله مدير عام في الرقابة ومن كان يمارس أعمال الابتزاز للجهات العامة .

وقال المصدر أن سيارة قدر بوه مملوءة بملفات سير ذاتية لتقديمه وعود لمجموعة أشخاص لعمله معه بالرقابة في حين استلم مهامه .

وقال المصدر : قدر بوه يتم دعمه من قبل محمد المشاي، مشيراً إلى أن المشاي قد قام بتعيين ما يقارب 3000 موظف ونقل 2500 موظف من جميع مؤسسات الدولة وهذا موجود بالاتباثات والأوراق وفقاً للرقابة .

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