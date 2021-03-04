الإسلامي الليبي يفتتح ثاني فروعه في مدينة مصراته

افتتح يوم الأمس الإربعاء الموافق 3 مارس 2021 وكالة المصرف الإسلامي الليبي داخل مدينة مصراتة؛ وتمت فعاليات الافتتاح بحضور نخبة من أعضاء المصرف يترأسهم مساعد المدير العام “حافظ الحمروني” ومجموعة من مدراء الإدارات ومساعدي الإدارات، بالإضافة إلى حضور لفيف من رواد الأعمال بالمدينة منهم رئيس مجلس إدارة مصنع الحديد والصلب، عميد الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع مصراتة و مدير عام شركة المنطقة الحرة بمصراتة.

وتعتبر وكالة الاكاديمية مصراتة عاشر مواقع المصرف الإسلامي في البلاد والثاني في مدينة مصراتة التي بدأ المصرف في تدشينها ضمن خطته التوسعية لهذا العام، والتي يسعى المصرف من خلالها إلى تقديم الخدمات لكبار رجال الأعمال والشركات، بالإضافة إلى خدمات الأفراد والمواطنين في العموم.

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