رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يزور مجمع راس لانوف الصناعي

قام رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 بزيارة تفقّدية للمجمع الصناعي براس لانوف، حيث كان برفقته كلاً من: عضو مجلس الإدارة للصناعات النفطية “جادالله العوكلي”، “خالد جويلي” مدير عام الصناعات النفطية، و “خالد بو خطوة” مدير إدارة الصحة و السلامة و البيئة.

وكانت أولى محطات الزيارة وحدة معالجة المياه والصرف الصحي، والتي تمت إعادة صيانتها بالكامل وإرجاعها للعمل بكفاءة عالية، وقام “صنع الله” والوفد المرافق له بتفقد كافة مرافقها والاطلاع على ما تمت صيانته، مشيداً بالجهود التي بذلها مستخدمي الشركة لإنجاز هذا العمل.

ثم توجّه الوفد لوضع حجر الاساس لمشروع تنفيذ محطتي تحلية المياه بالمجمع الصناعي راس لانوف، كما تمت زيارة المرافق والوحدات بمصنع الايثيلين، والاطلاع على سير العمل استعدادا لبدء التشغيل، كما تم الاستماع لشروح وافية من قبل المهندسين والفنيين المختصين.

وقام الوفد كذلك بزيارة مشروع إنشاء ورشة الطلاء والتي يقوم بتنفيذها الشركة بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية.

وفي نهاية الزيارة اجتمع السيد مصطفى صنع الله والوفد المرافق بالسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز: مسعود سليمان، مصطفى هماد، خالد جبالي، محمد فنتري، وفايز النعاس، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، وسير عمليات الانتاج، بالإضافة إلى برامج الصيانة، والتحديات التي تواجهها الشركة، والحلول المناسبة لتجاوزها.

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