8 سيدات يترأسن أقوى المؤسسات في العالم.. فمن هنّ؟

دخلت النيجرية نغوزي أوكونجو إيوبالا، التاريخ بعدما أصبحت أول مواطنة أفريقية تتولى منصب المدير العامة لمنظمة التجارة العالمية WTO لتكون إحدى النساء اللواتي يترأسن بعضاً من أقوى المؤسسات في العالم.

وبعد تعينها أوضح صندوق النقد الدولي، في تقرير له المنظمات المختلفة بحاجة إلى ضمانات كافية “لتوفير إمكانية للترقي” لمساعدة النساء على الصعود إلى مناصب قيادية”.

وعلى الرغم من أن عدد النساء في المناصب القيادية لا يزال منخفضًا، فإن هؤلاء النساء الثماني يقودن منظمات حكومية دولية تقود مبادرات لمواجهة التحديات التي تتراوح من تغير المناخ إلى التداعيات الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كوفيد-19.

ومن خلال التقرير التالي سنتعرف عن 8 سيدات يترأسن أقوى المؤسسات في العالم، وفقا لتقرير نشرته مجلة “فوربس” النسخة العربية.

وشغلت لاغارد خلال حياتها منصب وزيرة المالية الفرنسية بين عامي 2007 و2010 والرئيسة العالمية لشركة Baker & McKenzie للمحاماة.

وساهمت المرأة البلغارية في تعزيز حجم عمليات الإقراض بنسبة 50% ورفعتها حتى 250 مليار دولار منذ تفشي الوباء.

كما أنّها تدير الفريق العالمي لصندوق النقد الدولي الذي يضم أكثر من 2700 عامل في 140 دولة.

وتعد جانيت أول أمريكية تقود مجلس استشاري البيت الأبيض الاقتصاديين، وبنك الاحتياط الفيدرالي، ووزارة الخزانة.

وكانت أوديل قد شغلت خلال حياتها عدة مناصب أبرزها: منصب المدير العام للخزانة الفرنسية، ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية والأوربية.

وكانت نغوزي أوكونجو إيوبالا أول سيدة تتولى مناصب وزارة المالية ووزارة الخارجية في بلادها، وتعد صاحبة أطول فترة لشغل هذه المناصب.

وكانت أورسولا قد عملت قبل انضمامها للمفوضية في حكومة أنجيلا ميركل، حيث شغلت منصب وزيرة الدفاع الفدرالية الألمانية بين عامي 2013 و2019، ولعبت دوراً أساسياً في توقيع اتفاقية التجارة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتقود المرأة الفرنسية مبادرة إحياء روح الموصل التي تصل قيمتها ل100 مليون دولار، والتي تهدف لإعادة بناء مسجد النوري في الموصل.

والثامنة، الدنماركية إنجر أندرسن تشغل منصب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ العام 2017.

وكانت أنجر قد عملت قبل توليها المنصب في مجالات عديدة أبرزها اقتصاديات التنمية الدولية والاستدامة البيئية، وقضت 15 عاماً في البنك الدولي، و12 عاماً في الأمم المتحدة، و4 أعوام في الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة.

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