خاص: بيان موظفي الرقابة الإدارية طرابلس حول مجريات اليوم .. ويشيرون إلى غياب المؤسسات التشريعية والتنفيذية والأمنية

أصدر موظفي هيئة الرقابة الإدارية بياناً تحصلت صدى حصريا عليه .

نص البيان: في الوقت الذي يستنكر فيه موظفي فروع ووحدات وإدارات وأقسام هيئة الرقابة الإدارية، حادثة الاقتحام التي تعرض لها المقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة طرابلس صباح يوم الخميس 4 مارس 2021، وما نتج عنها من هلع وفزع وتوقف للعمل اليومي على أيدي مجموعة مسلحة، تم تجنيدها لتحقيق أغراض مشبوهة ومخالفة للقوانين والأحكام الصادرة من مؤسسة القضاء النزيهة.

وإذ تسجل الهيئة تعرضها لهذه العمليات مرارا وتكرارا خلال الفترة الماضية، فإنها تستغرب الغياب الواضح للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والأمنية والعسكرية، على رأسها وزارتي الداخلية والدفاع، حيال هذه الأعمال والأفعال الخارجة على القانون، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول عدم التعامل معها. فإننا نحن موظفي هيئة الرقابة الإدارية، نحمل كافة المؤسسات المذكورة، مسؤولية هذا الانتهاك التي تتعرض له أعلى مؤسسة رقابية بالدولة، ويعتبر كل ما حدث تعديا صارخا على منطلق الأمن والاستقرار الذي نسعى جميعا لتحقيقه، والعمل من خلاله بما يحقق دولة المؤسسات والقانون، وخدمة للمصلحة العامة لا غيرها.

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