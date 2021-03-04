رسو ناقلة في ميناء الحريقة لشحن مليون برميل من النفط الخام

طبرق 04 مارس 2021 (وال)- رست ناقلة نفط اليوم الخميس بميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام.

وقال مصدر مسؤول بالميناء – لوكالة الأنباء الليبية – إن الناقلة “ماران فويبي”، رست في ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى جمهورية الصين الشعبية.

وأشار المصدر ذاته أن الإنتاج اليوم القادم من حقلي مسلة والسرير، قد بلغ أكثر من 200 ألف برميل. (وال- طبرق) م ن/ ر ت

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