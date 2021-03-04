خاص: كتيبة 301 تنفي تبعية اسويسي لها…والرقابة ترصده بالكاميرات ..تعرف على التفاصيل

أكد آمر كتيبة 301 خلال رسالة وجهها لرئاسة الأركان العامة بدفاع الوفاق على أن أنور اسويسي المتهم باقتحام مقر هيئة الرقابة الإدارية لا يتبع كتيبة 301 وأنهم لا علاقة لهم بما حدث بالرقابة اليوم .

ومن جهتها نفت كتيبة الرحبة بتاجوراء الأخبار المتداولة حول اقتحامها مقر هيئة الرقابة الإدارية .

وفي تصريح لعضو بهيئة الرقابة الإدارية كشف لصدى الاقتصادية أن شعارات كتيبة 301 كانت على السيارات التي جاءت اليوم وتحمل أفراد اقتحمو الهيئة ، وتم رصدهم بكاميرات الهيئة .

ووفقاً للمصدر فإن أفراد كتيبة الرحبة بتاجوراء متهمون أيضاً باقتحام هيئة الرقابة الإدارية رفقة أنور اسويسي على رأس أفراد كتيبة 301 .

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